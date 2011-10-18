Рішення про відклаження візиту Януковича схвалило керівництво ЄС

Брюссель. 18 жовтня. УНІАН. Рішення про відкладення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя було схвалено керівництвом Європейського Союзу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило дипломатичне джерело у ЄС.

«Рішення було схвалено двома президентами (Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ - УНІАН) за участі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН», - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що візит було відкладено до того часу, коли умови для його проведення будуть більш сприятливими.

Як повідомляв УНІАН, візит Президента В.ЯНУКРВИЧА до Брюсселя було заплановано на 20 жовтня.