ЄС та США готуються санкції проти політиків України?

Київ. 19 жовтня. УНІАН. У Європейському Союзі і США обговорюється можливість запровадження персональних санкцій стосовно тих осіб, які причетні до переслідування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, включно з членами родин представників нинішньої української влади.

Про це заявив заступник голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем’єр Григорій НЕМИРЯ в ефірі «5 каналу», повідомляється на сайті телеканалу.

”Мені відомо, що зараз обговорюється на відповідних рівнях і в Європейському Союзі, і в США не лише можливість принципово запровадження таких санкцій - вона існує - але і які, і проти кого. Я думаю, що так, як відбувалося с Білоруссю, може розпочатися вже найближчим часом проти тих виконавців політичного замовлення Президента ЯНУКОВИЧА, які всім відомі: йдеться про суддів одіозних Печерського суду, йдеться про слідчих прокуратури, йдеться про цю четвірку або трійку прокурорів, які були присутні на процесі проти Юлії ТИМОШЕНКО; йдеться про таких одіозних фігур з прокуратури, як Ренат КУЗЬМІН та інші”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, коли говориться про “сім`ю”, то “може йтися і про членів сім`ї - а згодом ЯНУКОВИЧА і його самого”.

Як стверджує Г.НЕМИРЯ, вже відомо, що серйозно стурбовані бізнес-партнери деяких українських олігархів на Заході, які мають або спільні підприємства, або плани таких спільних підприємств, що у випадку запровадження таких санкцій постраждають їхні економічні інтереси.