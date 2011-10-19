Депутат ЄП Галер підтримує перенесення візиту Януковича

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) підтримує рішення про перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.

Про це він заявив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Я підтримую це рішення, і я пропонував це панові БАРРОЗУ (Президенту Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ – УНІАН) в моєму виступі на пленарній сесії Європейського парламенту минулого тижня. ЯНУКОВИЧ розуміє тільки чітку мову», - сказав депутат.

М.ГАЛЕР зазначив, що коли в українського Президента з`являться наміри змінити позицію стосовно політичних справ в Україні, тоді йому варто про це оголосити і його будуть раді зустріти.

Відповідаючи на запитання про майбутню угоди про асоціацію між Україною і ЄС, депутат зазначив, що існує зв`язок між текстом угоди і ситуацією всередині України. Зокрема, за його словами, неприпустимим є відновлення «старої радянської практики і манери поведінки», коли з політичних причин судять представників опозиції.

М.ГАЛЕР також висловив переконання в тому, що на сьогодні головною турботою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є нейтралізація Юлії ТИМОШЕНКО, як суперника на подальших парламентських і президентських виборах.

«Він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН), ФІРТАШ і ХОРОШКОВСЬКИЙ не турбуються ні про які європейські цінності, а тільки про цінності власної підприємницької діяльності, на благо якої вони зараз можуть використовувати державні активи і функції невпинно», - сказав депутат.

«Що ж, хай вони діють так, як діяли завжди. Я переконаний: українська нація, котра вже одного разу чинила опір спробам виборчих махінацій ЯНУКОВИЧА, та все ж дала йому другий шанс у 2009 році, не дозволить йому легко звільнитися з його старим образом мислення і дії, оскільки нація знаходиться на шляху до Європи, і він їй не потрібен для цього», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Єврокомісія вирішила перенести візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя до створення «більш відповідних умов».