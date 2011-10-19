Ющенко вирішив, що вільна торгівля з СНД закриває двері до ЄС

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що підписанням зони вільної торгівлі з СНД Україна закрила для себе двері в торговельний союз з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Так, як Харківські угоди закрили нашу безпекову інтеграцію до Європи, так і санкт-петербурзькі угоди закривають нашу інтеграцію до Європейського торговельного простору», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він висловив жаль, що Україна пішла на цей крок в момент, коли була найближче до створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

При цьому він підкреслив, що як економіст, може стверджувати, що на одній території двох зон вільної торгівлі існувати не може. «Тепер у грудні Україна ще може підписати політичну асоціацію з ЄС, але вже без ЗВТ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він називає це неправильним кроком, оскільки європейський ринок для України є набагато перспективнішим, ніж російський. За його словами, далі, ніж зараз Україна присутня на російському ринку її вже ніхто не пустить, в той час як ринок ЄС відкритий для України лише на 3-4% і є великий потенціал для подальшого просування.

«Україна для себе закрила двері для створення ЗВТ з ЄС і в основі лежать газові угоди 2009 року», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він не виключає, що після цього буде стояти питання про входження України до митного, а потім і валютного союзу, здача української ГТС, і лише після цього Україна отримає знижку на газ. «Газова угода (2009 року) стала тим ключем, який глибоко поранив зовнішню і внутрішню політику України», - сказав він додавши, що це угода є кремлівським сценарієм капітуляції України. «Газова залежність це Ахіллесова п’ята зовнішньої політики України і московська угода принесла найбільш досконалий кремлівський проект», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в ході засідання глав урядів країн СНД у Санкт-Петербурзі було підписано угоду про створення зони вільної торгівлі.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписаний сьогодні договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року. Також під час спільної прес-конференції голів урядів СНД за підсумками підписання договору М.АЗАРОВ зазначив, що договір – недосконалий, він має вади, але в угоді закладені тимчасові норми, протягом терміну дії яких недоліки будуть ліквідовані.

У свою чергу, прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що підписання договору не суперечить принципам Світової організації торгівлі, членами якої серед країн СНД є Україна, Киргизія, Молдова і Вірменія.

В.ПУТІН повідомив, що договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія.

Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан.