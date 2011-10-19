Янукович готовий відкласти підписання угоди з ЄС

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що підписання Угоди про асоціацію можна відтермінувати, якщо Євросоюз не готовий відобразити у документі перспективу членства України в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю для програми «Вечори з Віталієм Коротичем», яке вийшло сьогодні на УТ-1.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що хоче, щоб Україна мала «таку угоду, яка потрібна нам».

При цьому він нагадав, що неодноразово наполягав на включенні пункту про перспективу членства України в ЄС до Угоди. ”Ми відповіді не отримали. Нам дали сигнали, що незадоволені в Європейській Комісії тим, що ми наполягаємо. Натякають, щоб ми зняли це питання”, - заявив глава держави, додавши, що не хоче, «щоб були порушені наші партнерські права».

”Я сказав, що якщо ви не готові підписувати цю Угоду сьогодні, давайте почекаємо завтра, давайте післязавтра. Давайте наберемося терпіння. Ви в чомусь невпевнені в Україні - давайте подивимося, як далі будуть іти в Україні реформи, як ми будемо рухати”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловив переконання, що тільки така принципова позиція України, з якою в ЄС, нібито, не хочуть рахуватися, впливає на процес підготовки Угоди про асоціацію. В.ЯНУКОВИЧ виключив вплив інших чинників, зокрема і судових процесів щодо колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших чиновників її уряду, на переговори щодо документа.

”Ми сьогодні займаємо позицію, з якою наші партнери не хочуть рахуватися. І це головне, якщо говорити про цей переговорний процес із ЄС – нічого іншого немає. Справа ТИМОШЕНКО - я переконаний в тому, що пройде час, і все це стане на свої місця. Якщо вона невинна - прийме суд рішення, і це буде рішення суду”, - заявив президент.

Як повідомлялося, лідери ЄС неодноразово називали вирок Ю.ТИМОШЕНКО, так само як і судові справи щодо інших членів колишнього уряду «політично мотивованими» і заявляли, що вони вплинуть на відносини Євросоюзу з Україною і, зокрема, на укладення Угоди про асоціацію .

Так, Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені Євросоюзу 11 жовтня заявила, що вирок екс-прем`єру Ю.ТИМОШЕНКО підтвердив вибірковість застосування правосуддя в Україні. Вона зазначила, що Євросоюз буде враховувати це у своїй політиці щодо України.

«Те, як українська влада в цілому буде поважати універсальні цінності і верховенство права і, зокрема, як вона буде вести себе в цих справах, містить ризик глибокого впливу на двосторонні відносини ЄС-Україна, включаючи укладення Угоди про асоціацію, наш політичний діалог і поглиблення нашої співпраці», - зазначила К.ЕШТОН.