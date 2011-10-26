ЄС і Молдова домовились про спільний авіаринок

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Європейський Союз і Молдова сьогодні у Кишиневі парафували угоду про спільний авіаційний ринок.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Цією угодою, зокрема, передбачається, що Молдова приведе своє законодавство у сфері авіаційного транспорту у відповідність зі стандартами ЄС у питаннях авіаційної безпеки, охорони природи, захисту прав споживачів, управління повітряним рухом, економічного регулювання і конкуренції.

При цьому, як зазначає прес-служба Єврокомісії, угодою передбачається скасування кількісних і часових обмежень для авіакомпаній Молдови і ЄС на здійснення рейсів між будь-якими аеропортами Молдови і будь-якими аеропортами Євросоюзу.

«Це дозволить Молдові стати повноцінним партнером ЄС в авіації і значно інтегрує Молдову в загальноєвропейський авіаційний ринок», - заявив віце-президент Єврокомісії Сиїм КАЛЛАС, який відповідає за питання транспорту.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія одержала мандат на переговори з Молдовою про спільний авіаційний простір у червні 2011 року.

На сьогодні Євросоюз має угоди про спільний авіаційний простір з країнами Західних Балкан, Марокко, Грузією та Йорданією.

Продовжуються переговори з Україною, Ізраїлем і Ліваном.