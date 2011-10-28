Співдоповідачі ПАРЄ відвідають Україну

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марієтта ПУРБЕ-ЛУНДЕН та Майліс РЕПС відвідають Україну 2-4 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

В ході візиту співдоповідачі планують зустрітися з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, спікером Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, міністрами внутрішніх справ та освіти, лідерами політичних партій.

Крім того, заплановані зустрічі з Комісією з посилення верховенства права, українською делегацією в ПАРЄ, неурядовими громадськими організаціями, незалежними адвокатами колишніх членів уряду, проти яких висунуті кримінальні обвинувачення.

Головними темами дискусій під час візиту стане реформа кримінальної юстиції, розслідування справ щодо колишніх членів уряду, незалежність судової системи, парламентські вибори 2012 року, а також опозиційні рухи.