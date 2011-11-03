Посол Франції не виключає санкцій проти України

Київ. 3 листопада. УНІАН. Посол Франції в Україні Жак ФОР допускає застосування санкцій до України у зв`язку з останніми подіями.

Про це Ж.ФОР сказав в інтерв`ю «Українській правді».

Відповідаючи на питання про те, що багато опозиційних політиків говорять про можливі санкції проти України у зв`язку з останніми подіями, посол сказав: «Теоретично це може бути. Їх ініціатором можуть виступити Брюссель або вони можуть виникнути під час дискусії між Єврокомісією і представниками країн - членів ЄС».

За словами Ж.ФОРА, зрештою це рішення ухвалюватиметься на політичному рівні, наприклад, під час зустрічі міністрів закордонних справ.

При цьому Ж.ФОР уточнив, що санкції можуть бути не тільки проти країни, а й проти конкретних осіб, причетних до якихось процесів. «Це питання більш легке. І такі санкції можуть бути як з боку ЄС, так і в рамках двосторонніх відносин, наприклад Франції і України», - сказав він.

На питання, яка з існуючих політичних сил користується більшою підтримкою українських олігархів, Ж.ФОР відповів: «Мені здається, що більшість з них ближче до нинішнього уряду». При цьому посол відзначив, що серед них є різні люди: «Одні думають лише про себе. Але є й інші, які думають ширше: Ось це для мене дуже корисно, але може бути, це корисно і для країни, в якій я живу».

На думку Ж.ФОРА, зараз більший вплив мають ті олігархи, які думають лише про себе, а «решта, я так відчуваю, зараз не впливові».