НАТО домовиться з Росією про ПРО в 2012?

Київ, 3 листопада. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН розраховує на досягнення порозуміння між Альянсом і Росією щодо систем ПРО до саміту в Чикаго у травні 2012 року.

Про це він сьогодні заявив у ексклюзивному інтерв`ю ИТАР-ТАСС.

”Я не спостерігаю того прогресу в переговорах щодо ПРО, якого мені б хотілося, та я все ж гадаю, що у нас є шанс досягти згоди у травні майбутнього року. Думаю, у нас є спільний інтерес до розвитку співпраці у цій сфері”, - сказав А.РАСМУССЕН.

Він висловив припущення, що у майбутньому будуть створені дві незалежні одна від одної системи ПРО - НАТО і РФ, - які будуть між собою співпрацювати. ”Я передбачаю створення у перспективі двох незалежних одна від одної систем. Російської системи ПРО і системи ПРО НАТО. Це будуть окремі системи, але у них буде спільна мета. Це проявиться у створенні двох спільних центрів, які закладуть основу для обміну інформацією, підготовки навчань по взаємодії у сфері ПРО, загальної оцінки загроз та інших видів спільної діяльності. Таке практичне співробітництво дозволить забезпечити необхідний рівень транспарентності і довіри і дозволить переконати Росію, що наша система не спрямована проти неї”, - сказав генсек НАТО.

”Я хочу особливо підкреслити: система, яку ми створюємо зараз, не призначена для підриву стратегічної стабільності, і вона не спрямована проти Росії... В наступному році ми будемо святкувати 15-у річницю підписання Основоположного акта, який заклав основу нових відносин Росії і НАТО. В цьому документі ми заявили, що ми не будемо використовувати силу один проти одного. Це рішення залишається в силі”, - підкреслив А.РАСМУССЕН.

Він також відзначив зацікавленість обох сторін у співпраці.

”У нас є спільний інтерес у співпраці, і якщо ми зможемо закласти цю архітектуру взаємодії та безпеки, далі ми зможемо зосередити наші зусилля повною мірою на економічному розвитку, торгівлі та модернізації в інтересах наших народів”, – підсумував генсек НАТО.