В Римі заарештовано чотирьох активісток руху ”Femen”

Брюссель. 7 листопада. УНІАН. Італійська поліція в неділю, 6 листопада, затримала на вулиці Кончіляціоне, що веде до Ватикану, трьох активісток руху "Femen" з України та одну громадянку Австралії, яка назвалася їхнім речником та фотографом.

Про це повідомляє Інтернет-сайт “Українці Італії”з посиланням на італійське агентство ANSA.

За даними агентства, громадянки України мали намір роздітися на площі Святого Петра під час молитви "Ангел Господній", яку Папа Римський проводить щонеділі спільно з тисячами прочан.

Ще одну громадянку України було затримано вже на самій площі, коли вона почала роздягатися. Їй висунуто обвинувачення у порушенні суспільної моралі та складено адміністративний протокол.