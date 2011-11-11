Українці Європи вимагають від Януковича захистити культуру

Брюссель. 11 листопада. УНІАН. Організації українців Європи закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА забезпечити розслідування спроб рейдерського захоплення приміщення, в якому перебувають Муніципальна академічна хорова капела імені Л. Ревуцького та видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Про це йдеться у заяві, текст якої переданий УНІАН, і підписи під якою поставили представники 21-єї організації українців Європи.

“Звертаємося до Президента України, як гаранта Конституції, з закликом забезпечити повне та всебічне розслідування цієї рейдерської атаки та належним чином покарати всіх замовників та виконавців даного злочину, взявши до уваги не лише кримінальний факт самовільного захоплення приміщення, але й суспільну та моральну шкоду, котрої він завдав українській громадськості”, - написано у документі.

У заяві наголошується, що обидві культурні установи є візитною карткою України у своїх галузях на міжнародній арені та відіграють провідну роль у культурному розвитку України як держави.

Заяву підписали представники Християнського Товариства українців в Італії, Спілки Українців Португалії, Української громади в Іспанії, Репрезентативного Комітету Української громади Франції та ряду інших.