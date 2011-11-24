У грудні НАТО надасть Україні рекомендації із забезпечення безпеки Євро-2012

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. У грудні НАТО передасть Україні детальні рекомендації щодо забезпечення безпеки на Євро-2012.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам вчора ввечері заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН після завершення засідання Комісії Україна - НАТО.

“У грудні будуть детальні рекомендації”, - сказав він.

Заступник міністра зауважив, що йдеться про абсолютно практичну взаємодію.

Разом з тим, П.КЛІМКІН не конкретизував деталі співпраці, зазначивши, що йдеться про питання безпеки.

При цьому він висловив переконання у тому, що Україна встигне врахувати рекомендації НАТО до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.