Україна не мала наміру парафувати угоду з ЄС на саміті

Брюссель. 24 листопада. УНІАН. Україна не мала принципового наміру парафувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на саміті Україна - ЄС, який заплановано на 19 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам ввечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“У нас не було принципового наміру саме парафувати саме на саміті. Ідея була – оголосити про завершення переговорів”, - сказав він.

Заступник міністра наголосив, що парафування Угоди про асоціацію є технічним процесом, який передбачає візування 1,5 тис. сторінок нової угоди головами переговорних команд України та ЄС.

“Це не є політичний акт”, - підкреслив П.КЛІМКІН.

Він зазначив, що саме парафування стане можливим, коли завершиться технічна робота над текстом угоди. При цьому заступник міністра не уточнив, скільки часу може зайняти робота над технічним завершенням тексту угоди.

П.КЛІМКІН також нагадав, що після парафування Європі знадобиться не менше 5-6 місяців для підготовки документа для підписання, оскільки він має бути перекладений усіма 23 офіційними мовами Євросоюзу.

Водночас, як повідомляв УНІАН, 22 листопада речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ заявив, що Міністерство закордонних справ України сподівається, що Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде парафована на саміті Україна-ЄС 19 грудня.

«Ми працюємо на кінцевий результат, який полягає в укладенні угоди про асоціацію включно з зоною вільної торгівлі. Ми орієнтуємось на 19 грудня – проведення саміту Україна-ЄС. Зараз узгоджуються технічні моменти і завершуються переговори. Давайте почекаємо 19 грудня, або часу ближче до цієї дати, тоді будуть відомі всі деталі проведення цього масштабного заходу», - сказав він, відповідаючи на запитання з приводу появи в ЗМІ інформації, що з парафуванням цієї угоди можуть виникнути проблеми.

Сумніви щодо парафування Угоди про асоціацію на саміті 19 грудня виникли після того, як 22 листопада Президент Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Києві заявила, що успіх грудневого саміту Україна-ЄС напряму залежатиме від вирішення в Україні ситуації з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО. При цьому Д.ГРІБАУСКАЙТЕ зауважила, що зараз говорить від імені ЄС: «Це і є тією промовою і новиною, яку мене просили і уповноважували донести до вас від імені Європейського Союзу».

Після цього Президент України В.ЯНУКОВИЧ не виключив, що євроінтеграція України може бути «поставлена на паузу».

Нагадаємо, Україна та ЄС розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 році.

11 листопада цього року сторони заявили про завершення переговорного процесу.

Єдиним питанням, яке потребує політичного вирішення, залишилось питання перспективи членства України у Євросоюзі.