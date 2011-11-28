Генсек Ради Європи струбований поширенням ксенофобських настроїв в Європі

Люксембург. 28 листопада. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи стурбований поширенням ксенофобських настроїв в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Люксембурзі під час відкриття Конференції Ради Європи з питань релігійного виміру та між культурного діалогу.

“Я дуже стурбований”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.

“Ксенофобські партії стають дедалі більш популярними в Європі, і за умови збереження такої тенденції вони можуть нести загрозу безпеці на континенті”, - додав Генсек Ради Європи.

Він підкреслив, що Європа завжди була місцем перетинання людей, культур та релігій. При цьому, за словами Т.ЯГЛЕНДА, на сьогодні вкрай важливим завданням залишається збереження європейської мультикультурної різноманітності і, водночас, - подолання стереотипів щодо поганого ставлення до іноземців, мігрантів, і передусім, - мігрантів іншого віросповідання.

В цьому контексті Генсек Ради Європи також наголосив на необхідності визначити, що таке національна держава в сучасних умовах припливу значної кількості мігрантів в Європу.

Конференція, організована Радою Європи, триватиме в Люксембурзі два дні. Її головною темою є “Роль ЗМІ в прискоренні мультикультурного діалогу, толерантності та взаємного розуміння: свобода слова медіа та повага до культурної та релігійної різноманітності”.