Європарламент - за активізацію зусиль зі скасування віз з Україною

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Європарламент виступає за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішній дій стосовно переговорів про угоду про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосувала більшість депутатів.

“Більш активно працювати над встановлення безвізового режиму між Україно та ЄС, ніж утримувати довготривалу перспективу, за умови, якщо Україна виконає необхідні технічні критерії, визначені в Плані дій з лібералізації візового режиму; встановити проміжну мету скасування існуючих візових зборів та вжити належних заходів під час європейського футбольного чемпіонату з метою використання цієї нагоди, як пробного періоду для безвізового режиму”, - сказано у документі.

Депутати висловились за посилення потенціалу України, як ключового партнера в управлінні міграційними потоками та кордонами, розробку подальших спільних дій по боротьбі з організованою злочинністю, інтенсифікації співпраці у сфері інтегрованого управління кордонами з використанням найвищих стандарті ЄС для ефективнішої боротьби з транскордонною злочинністю, нелегальною міграцією, торгівлею людьми та незаконною торгівлею.