Історики сподіваються, що влада дослухається рекомендацій Європарламенту

Київ. 5 грудня. УНІАН. Історики сподіваються, що влада дослухається до рекомендацій Європарламенту і забезпечить доступ до архівів колишніх комуністичних секретних служб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центру досліджень визвольного руху та нагадали, що резолюція Європейського парламенту від 1 грудня містить рекомендації до Ради ЄС, Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх дій на переговорах між Україною і ЄС щодо Угоди про асоціацію.

Серед рекомендацій, зокрема, йдеться про необхідність забезпечення доступу до радянських архівів. «Забезпечити, щоб українська влада зробила архіви колишніх комуністичних секретних служб доступними для суспільства, оскільки це є основним для успішного національного примирення, зокрема, з урахуванням жорстокостей, що мали місце в XX столітті», - сказано в документі.

Згортання процесів демократизації в Україні проявилося зокрема в ускладненні доступу до колишніх радянських архівів, що неодноразово відзначали експерти.

«Тому в рекомендаціях Європарламенту від 1 грудня українській владі однозначно вказали на необхідність відкриття архівів як важливої передумови побудови відкритого демократичного суспільства та підписання Угоди про асоціацію», – наголосив історик Володимир В’ЯТРОВИЧ.

«Особливо це стосується архівів, які містять документи тоталітарних режимів. Адже надання доступу до інформації про функціонування репресивних органів є важливим індикатором того, що влада засуджує і не планує використовувати подібних практик сьогодні чи будь-коли у майбутньому», – додав науковець.

«Тому сьогодні бачимо чіткі сигнали для України ”на роздоріжжі” у переддень 19 грудня. З одного боку – включення питання доступу до архівів до рекомендацій Європарламенту, з іншого – намагання Росії втягнути Україну в зону юрисдикції угоди про порядок перегляду ступеня секретності даних з архівів колишнього СРСР», – прокоментував В.В’ЯТРОВИЧ.

Він висловив сподівання, що до рекомендацій Європарламенту дослухаються, і політика обмеження доступу навіть до раніше розсекречених документів буде припинена.

Як нагадують у ЦДВР, після обрання на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив керівника архіву СБУ В.В’ЯТРОВИЧА, який проводив розсекречення колишніх радянських архівів.

8 вересня 2010 року Служба безпеки України затримала, впродовж 14,5 годин допитувала і конфіскувала електронні копії документів та наукові праці історика Руслана ЗАБІЛОГО.

Після того несанкціоновані обшуки і конфіскації було проведено у Національному музеї «Тюрма на Лонцького».

Кримінальна справа проти істориків, яких обвинувачують у спробах розголосити державну таємницю, досі відкрита, незважаючи на те, що згідно з українським законодавством історичні документи не містять державної таємниці.