Грищенко візьме участь в засіданні Ради міністрів ОБСЄ

Київ. 5 грудня. УНІАН. 6-7 грудня делегація України на чолі з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ візьме участь у 18-му засіданні Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Вільнюсі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, очікується, що участь у засіданні візьмуть 44 керівника зовнішньополітичних відомств із 56 держав-учасниць ОБСЄ.

У ході засідання буде здійснено огляд виконання завдань, визначених лідерами держав-учасниць організації на Астанинському саміті ОБСЄ у 2010 році, зі зміцнення євроатлантичної та євразійської безпеки у військово-політичному, економіко-довкільному і гуманітарному вимірах.

Цьогорічне засідання Ради міністрів ОБСЄ матиме особливе значення для української сторони, оскільки як країна, що очолюватиме ОБСЄ у 2013 році, з 1 січня 2012 року Україна входитиме до складу т.зв. Трійки ОБСЄ. Це передбачає безпосереднє залучення до процесів політичного керівництва організацією, у тому числі до забезпечення виконання рішень, ухвалених у Вільнюсі.

У цьому зв’язку К.ГРИЩЕНКО має намір провести низку зустрічей з головами делегацій держав-учасниць ОБСЄ для обміну думками щодо подальших пріоритетів організації та обговорення перспектив розвитку двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародній арені.