ЄС розпочне переговори з Чорногорією про членство у червні

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. ЄС планує відкрити переговори з Чорногорією про членство у червні 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради її Президент Херман Ван РОМПОЙ.

“Чорногорія отримала статус країни-кандидата рік тому. Сподіваємося, що у червні розпочнуться переговори про членство”, - сказав він.

Президент Єврокомісії Жозеф Мануел БАРРОЗУ в свою чергу зазначив, що відповідно до схвалених Європейською Радою висновків, Євро комісія має підготувати доповідь про прогрес Чорногорії, на підставі якої Рада ЄС має схвалити рішення про початок переговорів. При цьому, Євро комісія також підготує проект мандату на переговори з Чорногорією про членство.