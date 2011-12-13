До кінця року 9 українців завершать службу в Іраку
13:33, 13 грудня 2011Новини ЄС
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НАТО згортає тренувальну місію
Брюссель. 13 грудня. УНІАН. До кінця року 9 українських військовослужбовців завершать виконання завдань у складі Тренувальної місії НАТОв Іраку.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у місії України при НАТО.
Згідно з повідомленням, це пов’язано зі схваленням Північноатлантичною Радою 12 грудня цього року рішення про про завершення діяльності Тренувальної Місії НАТО у країні.
“Військове керівництво НАТО розпочало роботу зі згортання та виведення Місії з території Іраку до кінця поточного року”, - написано в повідомленні.
Загалом, місія перебувала в країні з 2004 року. За цей час понад 50 українських військовослужбовців взяли участь в її діяльності.
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