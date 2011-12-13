Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Єврокомісія поки не готова визнати “Південний потік” пріоритетним.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви Росії про бажання отримати статус пріоритетного для “Південного потоку”.

“Південний потік” не був визнаний як проект європейського інтересу. Європейська комісія не може передбачити на цьому етапі, чи буде надане будь-яке виключення для “Південного потоку”, - заявив комісар.

Він зазначив, що Євро комісія вже заявляла і може лише повторити, що вона залишає за собою право повністю оцінити та проаналізувати цей проект, як тільки його деталі стануть зрозумілими.

“Всі винятки можуть бути надані лише на базі існуючого законодавства ЄС. ЄС не змінюватиме своє законодавство, що діє в сфері енергетики”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

1 грудня міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО після зустрічі з комісаром Г.ЕТТІНГЕРОМ заявив, що Євро комісія готова розглядати можливість надання особливого статусу проекту газопроводу “Південний потік”.

Міністр зазначив, що статус транскордонної європейської мережі дав би можливість “Південному потоку” не підпадати під дію Третього енергетичного пакету ЄС, який вимагає надавати доступ до газопроводу третім сторонам.