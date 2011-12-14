ЄС готується до можливого скасування безвізового режиму з третіми країнами

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС визначилась щодо можливого призупинення безвізового режиму з третіми країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене на засіданні Ради 13 грудня.

Міністри, зокрема, визначили свій підхід до запровадження захисних механізмів у вигляді тимчасового припинення дії безвізового режиму з третіми країнами, у випадку, якщо після введення такого режиму кількість мігрантів з цих країн різко зростає.

Позиція Ради ЄС стосується пропозицій Єврокомісії, представлених у травні 2011 року, які передбачали можливість відновлення візового режиму з третіми країнами, кількість нелегальних мігрантів з яких, або кількість осіб, що подають заяви на отримання притулку, або кількість відмов у реадмісії різко зросла щонайменше на 50%.

В своїй позиції міністри вирішили відмовитися від кількісного показника, запропонованого Комісією, зазначивши лише, що причиною для відновлення візового режиму може стати “значне та різке зростання” нелегальних мігрантів або шукачів притулку.

При цьому, міністри вважають, що підставою для відновлення візового режиму може стати не просто зростання шукачів притулку, а таких, заяви яких є безпідставними, або не відповідають вимогам міжнародного захисту.

Передбачається, що у випадку запровадження таких правил, Комісія, за повідомленнями країн-членів, отримає право рекомендувати переведення тієї чи іншої третьої країни до переліку країн, громадяни яких повинні отримувати візи для поїздок до ЄС.

Схвалена міністрами позиція відкриває можливість до початку переговорів з Європарламентом з цього питання.

Пропозиція Єврокомісії була представлена після того, як після скасування віз з країнами Західних Балкан в ряді країн-членів ЄС значно зросла кількість вихідців з Балканських країн, які просили притулку.