ЄС поговорить з Росією про вибори

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Європейський Союз на саміті з Росією, який розпочинається сьогодні і триватиме до завтра, підніме питання останніх парламентських та майбутніх президентських виборів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високо посадовий дипломат ЄС.

“Це питання, яке буде обговорено. Саміт – можливість висловити нашу точку зору на те, що сталося, а також наші очікування щодо президентських виборів”, - заявив співрозмовник агентства.

Він нагадав, що після останніх парламентських виборів, які відбулися 4 грудня, і викликали багато критики як з боку міжнародних спостерігачів, так і в російському суспільстві Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН вже двічі висловила свою позицію щодо того, що сталося.

Як повідомляв УНІАН, після виборів в Росії відбулися масові акції протесту проти результатів виборів та фальсифікацій.