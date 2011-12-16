Депутати Європарламенту закликали Київ забезпечити гуманні умови отримання Тимошенко

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. 9 депутатів Європарламенту закликають українську владу забезпечити гуманні умови утримання для колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у їхньому зверненні, текст якого переданий УНІАН.

“Ми, що підписалися нижче, просимо українську владу гарантувати гуманні умови утримання, в тому числі, зокрема, доступ до медичного лікування, який би відповідав стану здоров’я ув’язненої”, - написано у заклику.

“Ми також просимо українську владу гарантувати незалежний, чесний, неупереджений та прозорий апеляційний процес для Ю.ТИМОШЕНКО, і, з урахуванням наступних виборів, забезпечити, щоб їй та іншим лідерам опозиції було дозволено скористатися своїми правами на повноцінну участь в політичному процесі”, - продовжують автори документу.

Депутати засудили політично вмотивований процес проти колишнього українського прем’єра і закликали до декриміналізації тих статей Кримінального кодексу, які використовувалися за радянських часів для переслідування політичних опонентів.

Свої підписи під закликом поставили представники групи “зелених” Ребекка ХАРМС та Вернер ШУЛЬЦ (обидва – Німечина), групи Європейських консерваторів та реформістів Павел КОВАЛЬ (Польща) та Чарльз ТЕННОК (Великобританія), групи народних партій Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ (Польща), Альгірдас САУДАРГАС (Литва), Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ та Ельмар БРОК (обидва - Німеччина), представник групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Марек СІВЕЦЬ (Польща).