Янукович: Україна та ЄС підійшли до завершення переговорів

Київ. 19 грудня. УНІАН. Україна та Європейський Союз оголосили про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відкриваючи пленарне засідання саміту Україна-ЄС.

«Ми підійшли до завершення узгодження тексту Угоди про асоціацію та готові до підготовки до підписання для подальшої імплементації», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, ця угода закладає основи для асоціації та повної економічної інтеграції України до Європейського Союзу.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що підписання угоди стане ключовим в реалізації євроінтеграційного курсу держави.

Президент підкреслив, що Україна готова почати технічну підготовку до підписання і імплементації угоди.

Президент подякував переговорним групам, які чотири роки вели переговори щодо підписання цієї угоди.

Він ще раз підкреслив, що об’єднана Європа не можлива без України.

Крім того, в ході свого виступу він зазначив, що Україна відкрита до діалогу з ЄС з усіх питань, що становлять обопільний інтерес.