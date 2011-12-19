Україна та ЄС змінять угоду про спрощення оформлення віз - Янукович

Київ. 19 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про завершення переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо внесення змін до Угоди про спрощення оформлення віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на пленарному засіданні саміту Україна-ЄС у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ці переговори завершились успішно, і сьогодні для України дуже важливо виконувати план дій з лібералізації візового режиму, але стратегічною метою залишається запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.