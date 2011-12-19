Януковчи: Європа порушує інтереси України в рамках Енергетичної хартії

Київ. 19 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Європа порушує інтереси України в рамках Європейської енергетичної хартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС сьогодні в Києві.

«Україна прийняла умови, які передбачені Європейським енергетичним співтовариством, але, на жаль, з боку енергетичного співтовариства ці умови порушуються, порушуються інтереси України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив нерозуміння з приводу того, що члени цього Європейського енергетичного співтовариства беруть участь у рішеннях щодо будівництва Північного та Південного газотранспортних потоків. «А однією зі складових цього «Південного потоку» є будівництво газових сховищ на території Сербії. Це наштовхує нас на таку думку, що практично українська газотранспортна система девальвує у своїй значимості», - сказав Президент України.

Він підкреслив, що Україна продовжує чекати як від Росії, так і від Європи їхніх запевнень, що вони готові брати участь у модернізації газотранспортної системи України, а також взяти на себе зобов’язання щодо гарантованого прокачування певного обсягу газу українською ГТС.