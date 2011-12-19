Громадянсье суспільство: Україні треба вирішити проблеми для діалогу з ЄС

Київ. 19 грудня. УНІАН. Учасники національної платформи форуму громадянського суспільства «Східного партнерства», представники громадських, профспілкових та підприємницьких організацій та асоціацій України заявляють, що перед Україною ще стоїть низка невирішених проблем, які є перепоною для діалогу, основаного на взаємній довірі між Україною та ЄС, спільному з ЄС розумінні цінностей і принципів демократії, прав людини та верховенства права.

Про це йдеться в позиції форуму громадянського суспільства «Саміт Україна-ЄС-2011: громадський вимір», яка була передана в ході форуму голові Європейської Ради Герману ван РОМПЕЮ і голови Європейської комісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ.

Зокрема, українське громадянське суспільство очікує від ЄС виконання положення резолюції Європейського парламенту від 1 грудня 2011 року, у першу чергу щодо підписання угоди про асоціацію у першій половині 2012 року; оприлюднення тексту угоди про асоціацію, положення якої мають бути враховані при розробці та реалізації реформ українською владою; об’єктивної оцінки внутрішньої ситуації в Україні, яка б враховувала думку громадянського суспільства ЄС та України; забезпечення повного виконання існуючих зобов’язань ЄС щодо спрощення і оформлення шенгенських віз, зокрема, суттєвого розширення практики видачі багаторазових віз з терміном дії від одного до п’яти років, як це передбачено чинним візовим кодексом ЄС та угодою про спрощення процедури оформлення віз; відмови від подальшого ускладнення візових процедур, внесення поправок до угоди про спрощення оформлення віз; послідовного діалогу з Президентом та урядом України щодо забезпечення проведення вільних і чесних парламентських виборів 2012 року як передумови набуття чинності угодою про асоціацію.