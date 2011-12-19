Громадянсье суспільство: Україні треба вирішити проблеми для діалогу з ЄС
Позицію передано керівництву ЄС
Київ. 19 грудня. УНІАН. Учасники національної платформи форуму громадянського суспільства «Східного партнерства», представники громадських, профспілкових та підприємницьких організацій та асоціацій України заявляють, що перед Україною ще стоїть низка невирішених проблем, які є перепоною для діалогу, основаного на взаємній довірі між Україною та ЄС, спільному з ЄС розумінні цінностей і принципів демократії, прав людини та верховенства права.
Про це йдеться в позиції форуму громадянського суспільства «Саміт Україна-ЄС-2011: громадський вимір», яка була передана в ході форуму голові Європейської Ради Герману ван РОМПЕЮ і голови Європейської комісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ.
Зокрема, українське громадянське суспільство очікує від ЄС виконання положення резолюції Європейського парламенту від 1 грудня 2011 року, у першу чергу щодо підписання угоди про асоціацію у першій половині 2012 року; оприлюднення тексту угоди про асоціацію, положення якої мають бути враховані при розробці та реалізації реформ українською владою; об’єктивної оцінки внутрішньої ситуації в Україні, яка б враховувала думку громадянського суспільства ЄС та України; забезпечення повного виконання існуючих зобов’язань ЄС щодо спрощення і оформлення шенгенських віз, зокрема, суттєвого розширення практики видачі багаторазових віз з терміном дії від одного до п’яти років, як це передбачено чинним візовим кодексом ЄС та угодою про спрощення процедури оформлення віз; відмови від подальшого ускладнення візових процедур, внесення поправок до угоди про спрощення оформлення віз; послідовного діалогу з Президентом та урядом України щодо забезпечення проведення вільних і чесних парламентських виборів 2012 року як передумови набуття чинності угодою про асоціацію.