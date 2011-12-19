ЄС парафує угоду з Україною найближчим часом?

Варшава. 19 грудня. УНІАН. Європейський Союз однозначно найближчим часом парафує угоду про асоціацію з Україною, але це залежатиме від того, чи українська влада змінить стандарти ведення справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав голова делегації Європейського парламенту із співробітництва з Україною Павел КОВАЛЬ (Група європейських консерваторів та реформаторів, ECR).

”Політична атмосфера в справі Юлії ТИМОШЕНКО була настільки неоднозначною та проблематичною для керівників Європейського Союзу, що переміг певний прагматизм, котрий полягає в тому, що підтримуємо думку, що угода може бути парафована, що це чисто технічна дія й може відбутися теж на нижчому рівні”, - сказав він, коментуючи результати сьогоднішнього саміту у Києві.

”З другої сторони завершуємо цей етап переговорів та показуємо, що Україна вже готова до приготування до підписання та ратифікації договору”, - додав депутат, котрий представляє в Європарламенті Польщу.

П.КОВАЛЬ не виключив, що документ може бути парафований ще до кінця поточного року.

Євродепутат також відзначив, що ЄС не ставить під сумнів правомірність порушення справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, але звертає увагу на порушення навіть українських стандартів судочинства.

”По суті (...) в цій цілій справі мова не йде про те, чи Юлія ТИМОШЕНКО є в тюрмі (чи ні), а те, як у її випадку застосовують законодавство”, - сказав він. ”Якби виявилося, що немає сумнівів стосовно правил, за якими велася справа, то, думаю, в ЄС ніхто не претендує вирішувати за українські суди”, - додав євродепутат.

П.КОВАЛЬ сказав, що на сьогодні є дуже багато сумнівів стосовно дотримання стандартів судочинства, назвавши серед порушень те, що, наприклад, Ю.ТИМОШЕНКО - незважаючи на відсутність остаточного рішення в її справі, залишається під вартою, та те, що керівництво СІЗО не дозволяє надання їй медичної допомоги її власним лікарем.

Він висловив думку, що самій Ю.ТИМОШЕНКО буде краще, якщо влада якнайшвидше парафує угоду про асоціацію, бо це може додатково стимулювали владу запроваджувати європейські стандарти судочинства.

”Угода у будь-якому випадку буде парафована, але якщо суттєво не зміняться стандарти ставлення до ТИМОШЕНКО, то підписана вона не буде”, - резюмував П.КОВАЛЬ, оцінюючи перспективи на 2012 рік.