В ЄС збільшено квоту продажів рому за зниженими акцизами

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. Рада ЄС збільшила квоту рому, що виробляється у французьких заморських територіях, який може продаватися у Франції за зниженими акцизами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища 19 грудня.

Згідно з рішенням, квоту збільшено зі 108 до 120 тис. гектолітрів. Крім того, Рада вирішила продовжити термін дії дозволу на продаж рому зі зменшеними акцизами на один рік – до 31 грудня 2013 року.

Рішення розповсюджується на ром, виготовлений в Гваделупі, Французькій Гвіані, Мартінікі та Реюньоні.

Згідно з рішенням від 2007 року, цей ром може продаватися у Франції зі зниженими акцизами на алкоголь, але не більше, ніж на 50% порівняно зі звичайними акцизами на алкоголь.