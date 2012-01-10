Бузек залишає посаду Президента Європарламенту

Брюссель. 10 січня. УНІАН. Єжи БУЗЕК готується звільнити посаду Президента Європарламенту, на якій він перебував протягом двох з половиною років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, наступні вибори Президента Європарламенту призначені на 17 січня.

Серед претендентів на посаду – лідер групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Мартін ШУЛЬЦ (Німеччина), представник групи лібералів Діана УЕЛЛІС та представник групи Європейських консерваторів та реформістів Нірж ДЕВА (обидва – Великобританія).

Під час прес-конференції в Брюссельскому прес-клубі ввечері 9 січня чинний Президент Європарламенту Є.БУЗЕК зазначив, що в цілому, задоволений своєю діяльністю на посаді.

Серед своїх досягнень він назвав, зокрема, перебудову відносин між органами влади ЄС після набуття чинності Ліссабонської угоди.

“Моя мета була не просто використати нові повноваження парламенту, а використати нові інституціональні можливості, перебудувати наші відносини всередині ЄС”, - сказав Є.БУЗЕК.

Серед досягнень, він також назвав роботу Європарламенту в сфері прав людини, підкресливши, що саме ця діяльність викликала найбільше відгуків від громадян Європи та світу.

“Найфантастичніша реакція в моєму Twitter’i була на повідомлення про рішення у сфері прав людини. І реагували люди з усього світу – від Білорусі до Куби”, - сказав Президент Європарламенту.

Є.БУЗЕК зазначив, що в роботі не обійшлося і без проблем. У цьому контексті він, зокрема, згадав розслідування британської Sunday Times, після якого три депутати Європарламенту, обвинувачені у корупції чи конфлікті інтересів, залишили свої посади.

“Але потрібно завжди мати відповідь: більше прозорості в Європарламенті. І цим став новий кодекс поведінки депутатів”, - сказав Є.БУЗЕК.

Говорячи про своє майбутнє перебування в парламенті, його нинішній Президент зазначив, що хоче залишитися “звичайним” депутатом, відмовившись від пропозицій очолити будь-які Комітети чи стати віце-президентом цього законодавчого органу ЄС.