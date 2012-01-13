Україна на переговорах з РФ про газ не повинна забувати про Енергетичне співтовариство

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР вважає, що Україна, укладаючи будь-які нові угоди з Росією в області енергетики, має поважати свої зобов’язання, взяті при приєднанні до угоди про Енергетичне співтовариство.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, про це Г.ЕТТІНГЕР заявив сьогодні в ході телефонної розмови з міністром енергетики України Юрієм БОЙКОМ.

“Це важливо, як для енергетичної безпеки та незалежності України, так і тому, що розділ про енергетику в угоді про асоціацію ЄС-Україна (включаючи глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі) побудований на цих зобов’язаннях”, - написано в повідомленні прес-служби Єврокомісії.

“ЄС бажає, якщо цього хочуть Україна та Росія, вступити до тристоронніх консультацій щодо транзиту газу в будь-який час. Комісія залишається готовою продовжувати як активну підтримку реформ українського енергетичного сектору, так і модернізовувати інфраструктуру з транзиту газу в Україні, щоб забезпечити її збереження, як ключової частини пан-Європеської енергетичної мережі”, - цитує прес-служба слова Г.ЕТТІНГЕРА.

Комісар ЄС також зазначив, що разом з українським міністром вони узгодили спільну стратегію подальшої інтеграції українського енергетичного ринку в ЄС, і негайно планують розпочати роботу над її реалізацією. При цьому, Г.ЕТТІНГЕР пообіцяв залишатися в контакті з Ю.БОЙКОМ щодо розвитку переговорного процесу з Росією про постачання газу.

У свою чергу український міністр запевнив комісара ЄС в тому, що результат переговорів з Росією не призведе до переривань в постачаннях російського газу до Європи.

Як повідомляв УНІАН, Україна 1 лютого 2011 р. набула повноправного членства в Енергетичному співтоваристві.

У рамках членства в Енергетичному співтоваристві Україна має підвищувати ефективність функціонування внутрішніх ринків, перш за все, ринків електроенергії та газу шляхом впровадження відповідного законодавства ЄС.

Зараз Київ та Москва ведуть переговори про перегляд газових контрактів, підписаних на початку 2009 року з метою зменшення ціни російського газу. Водночас, результатів під час переговорів досягти поки не вдалося.