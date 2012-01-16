Малі та середні компанії створюють 85% нових робочих місць в Європі

Брюссель. 16 січня. УІНАН. 85% нових робочих місць в Європі в період з 2002 по 2010 роки були створені малими та середніми підприємствами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать результати дослідження щодо внеску малого та середнього бізнесу у створення нових робочих місць, представлені сьогодні Європейською комісією.

Щорічно рівень зайнятості в малому та середньому бізнесі за цей період зростав в середньому на 1%, у той час як рівень зайнятості на великих підприємствах – лише на 0,5%.

Серед малого та середнього бізнесу, найбільшу частку у створенні нових робочих місць посідають мікро-компанії (до 10 осіб), на які прийшлося 58% усіх нових робочих місць, створених малим та середнім бізнесом в 2002-2010 роках.

Разом з тим, як зазначає прес-служба Євро комісії, дослідження свідчить про те, що економічна криза суттєво відбилася на малому та середньому бізнесі. За даними дослідження, протягом 209-2010 років кількість робочих місць в цьому секторі економіки скорочувалася, в середньому, на 2,4% щорічно.