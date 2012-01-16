Рейтингові агентства неправильно розуміють політику ЄС?

Брюссель. 16 січня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що пониження рейтингів країн зони євро викликано неправильним сприйняттям фіскальних заходів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Олів’є БАЙІ.

За його словами, думка про те, що Європа “просуває стратегію, засновану на перспективі лише фіскальної економії є суттєво неправильним сприйняттям”.

Представник Євро комісії нагадав, що лідери ЄС планують вже 30 січня узгодити нову фіскальну угоду, яка передбачатиме збалансовані бюджети країн-членів і більш чітку дисципліну щодо зовнішніх запозичень.

Крім того, за словами О.БАЙІ, зараз в ЄС ідуть активні дискусії щодо заходів, спрямованих на зменшення безробіття та здійснення структурних реформ.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило кредитні рейтинги 9 країн Євросоюзу.

На дві позиції знижені рейтинги Кіпру, Італії, Португалії та Іспанії.

Кредитні рейтингу Австрії, Франції, Мальти, Словаччини та Словенії знижені на одну позицію.