Рейтингові агентства неправильно розуміють політику ЄС?
Позиція Єврокомісії....
Брюссель. 16 січня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що пониження рейтингів країн зони євро викликано неправильним сприйняттям фіскальних заходів ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Олів’є БАЙІ.
За його словами, думка про те, що Європа “просуває стратегію, засновану на перспективі лише фіскальної економії є суттєво неправильним сприйняттям”.
Представник Євро комісії нагадав, що лідери ЄС планують вже 30 січня узгодити нову фіскальну угоду, яка передбачатиме збалансовані бюджети країн-членів і більш чітку дисципліну щодо зовнішніх запозичень.
Крім того, за словами О.БАЙІ, зараз в ЄС ідуть активні дискусії щодо заходів, спрямованих на зменшення безробіття та здійснення структурних реформ.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило кредитні рейтинги 9 країн Євросоюзу.
На дві позиції знижені рейтинги Кіпру, Італії, Португалії та Іспанії.
Кредитні рейтингу Австрії, Франції, Мальти, Словаччини та Словенії знижені на одну позицію.