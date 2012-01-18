Єврокомісія почала процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Єврокомісія розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 17 січня ввечері у Страсбурзі Президент Єврокомісії Жозеф Мануел БАРРОЗУ по завершенню засідання Комісії.

“Комісія тільки що вирішила розпочати процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини з трьох питань: незалежність національного центрального банку, пенсійний вік суддів та незалежність органу владу із захисту персональних даних. Водночас, ми направили більш широкий інформаційний запит угорській владі з питання незалежності судової влади”, - сказав Ж.М.БАРРОЗУ.

Він наголосив, що рішення було прийнято на підставі ґрунтовного юридичного аналізу, проведеного Комісією.

“Ми сподівались, що угорська влада зробить зміни, необхідні для гарантування поваги законодавства ЄС. Цього не сталося до цього часу, тому ми вирішили розпочати процедуру про порушення законодавства”, - підкреслив Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що Угорщина є ключовим партнером європейської родини, а тому Єврокомісія не хотіла б бачити навіть тіні сумнівів у повазі демократичних принципів у цій країні.

Ж.М.БАРРОЗУ також повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН погодився приїхати до Брюсселя для зустрічі з ним 24 січня.

Євро комісія вирішила також, що проводитиме процедуру про порушення законодавства ЄС за скороченою процедурою. Зазвичай, після початку такої процедури, країні, проти якої вона порушена, надається два місяці для ґрунтовної відповіді на зауваження Єврокомісії. Водночас, для Угорщини цей термін було скорочено до одного місяця.

Критику Єврокомісії викликали кілька законів, схвалених наприкінці минулого року парламентом Угорщини в рамках проведення конституційної реформи.