Єврокомісія готова до нових проваджень проти Угорщини
Демократія має дотримуватися не лише на словах...
Страсбург. 18 січня. УНІАН. Єврокомісія готова до нових процедур про порушення законодавства ЄС проти Угорщини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час дебатів в Європарламенті Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ.
“У випадку виявлення нових порушень, Комісія не сумніватиметься у схваленні нових дій”, - сказав він.
Разом з тим, Президент Єврокомісії зазначив, що отримав сьогодні листа від угорського прем’р-міністра Віктора ОРБАНА, в якому той повідомив про готовність змінити законодавство в питаннях, що викликали стурбованість юридичних експертів Єврокомісії, найближчими днями.
“Я закликаю застосувати демократичні принципи не лише в нормах, але й на практиці”, - додав Ж.М.БАРРОЗУ, звертаючи увагу на питання свободи і демократії в Угорщині в цілому, в тому числі, стану зі свободою засобів масової інформації.
Він повідомив, що віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан РЕДІНГ направила В.ОРБАНУ ще одного листа, в якому, зокрема, висловила стурбованість ситуацією зі свободою ЗМІ в країні.
Як повідомляв УНІАН, 17 січня Єврокомісія розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини. Зауваження Комісії стосуються положень нових законів, схвалених парламентом Угорщини у грудні минулого року, щодо забезпечення незалежності центрального банку, органу влади із захисту персональних даних, а також щодо пенсійного віку суддів. Крім того, Комісія направила запит з проханням надати більш розширену інформацію щодо незалежності судової системи країни. Процедура про порушення законодавства проводитиметься за скороченими термінами.
Сьогодні в Європарламенті відбулись дебати щодо стану демократії в Угорщині.