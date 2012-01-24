Українська опозиція в ПАРЄ повідомила колег про своє бачення ситуації в країні

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Члени української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) напередодні сесії ПАРЄ, яка розпочалася в Страсбурзі 23 січня, розповсюдили серед колег своє бачення ситуації в Україні.

Про це йдеться у листі на ім’я депутатів-членів ПАРЄ, текст якого має УНІАН.

“Шановні колеги, українські дипломати часто розповсюджували серед вас матеріали щодо внутрішньої ситуації в Україні і, звичайно, щодо судових процесів проти високопосадовців в нашій країні. Оскільки ми вважаємо ці матеріали упередженим, ми хотіли би надати вам нашу точку зору щодо ситуації в Україні”, - написано в листі.

У своєму листі, представники української опозиції звертають увагу на 5 основних моментів: руйнування незалежності судів, необґрунтовані обвинувачення колишніх членів уряду, перетворення Генеральної прокуратури в засіб пропаганди та дискредитації політичних опонентів уряду, поновлення закритих раніше справ проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, а також втручання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в розслідування справ та судові процеси.

Так, депутати від опозиції, зокрема, відзначили, що “так звана “судова реформа” в Україні зруйнувала незалежність судової системи і призвела до персональної залежності від Вищої Ради юстиції, 18 з 24 членів якої відкрито кажуть, що вони є членами політичної команди Президента”.

При цьому, депутати звернули увагу на присутність серед членів Вищої Ради юстиції представників правоохоронних органів, що займаються розслідуванням справ, в тому числі, Генпрокуратури та СБУ.

Крім того, представники української опозиції в ПАРЄ наголосили, що на сьогодні українська влада намагається представити вердикт Ю.ТИМОШЕНКО, як інцидент, що викликає жаль, оскільки рішення судом схвалено правильно, однак на базі старого законодавства.

“Разом з тим, в реальності, навіть за застарілим законодавством Ю.ТИМОШЕНКО, як голова уряду не скоїла нічого, що могло б розглядатися, як злочин”, - зазначають депутати від опозиції.

Вони також звернули увагу на численні порушення законодавства в ході судового процесу та на обмеження права на захист. При цьому, депутати нагадали, що Ю.ТИМОШЕНКО була взята під варту задовго до винесення вирок.

“В такий саме спосіб Юрій ЛУЦЕНКО, Євген КОРНІЙЧУК та багато інших представників опозиції були ув’язнені”, - наголошують депутати.

Представники української опозиції в ПАРЄ висловили переконання, що Генеральна прокуратура України на сьогодні стала “своєрідним безпековим та правоохоронним PR-агентством Президента”, коли перший заступник Генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН неодноразово брав участь в телевізійних шоу, та давав численні прес-конференції, під час яких називав Ю.ТИМОШЕНКО винною.

Депутати також підкреслили, що на їхню думку, повторне відкриття справ проти Ю.ТИМОШЕНКО, розпочатих в 1998-2001 роках і пізніше закрити, було спрямовано на те, щоб Ю.ТИМОШЕНКО була арештована, навіть у випадку виправдувального вердикту по “газовій справі”.

Члени української опозиції нагадали, як прискорився розгляд в суді справи Ю.ТИМЛШЕНКО після заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що процес мав би бути швидким; про проведення медичного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО лише після заяви В.ЯНУКОВИЧА; а також про заяву українського Президента на підсумковій прес-конференції 21 грудня 2011 року про те, що він скликав спеціальну зустріч з правоохоронними органами перед ініціюванням кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

“Це доводить, що це Президент України є зачинателем та прямим куратором кримінального переслідування Ю.ТИМОШЕНКО”, - наголошують українські опозиційні депутати.

“Очевидно, що українській уряд реалізує план з видалення, за допомогою кримінальних переслідувань, своїх політичних опонентів з участі в політичному житті країни та наступних парламентських виборах 2012 року”, - підкреслили представники опозиції в українській делегації в ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ПАРЄ планує розглянути проект резолюції щодо виконання Україною своїх зобов’язань перед Радою Європи.

Напередодні розгляду до Страсбурга прибули перший заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ та донька Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія, які проводять зустрічі з представниками політичних груп та керівництвом Ради Європи та Парламентської Асамблеї.

Крім того, 25 січня в Страсбурзі перебуватиме міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, який також планує провести зустрічі з керівництвом Ради Європи та ПАРЄ і представниками політичних груп, крім групи Європейської народної партії.

На сьогодні представники як опозиції так і правлячої коаліції України підготували понад 20 поправок до тексту проекту резолюції.