ПАРЄ може рекомендувати Україні звернути увагу на здоров`я Тимошенко

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Перший заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ заявляє, що Моніторинговий комітет запропонує Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) рекомендувати Україні вжити заходів з лікування колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав сьогодні журналістам у Страсбурзі після зустрічі з Президентом ПАРЄ Жан-Клодом МІНЬЙОНОМ.

“За нашою інформацією, підготовлена поправка, яка буде вноситися від Моніторингового комітету, якою буде досить детально і переконливо, ми сподіваємося, описано стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, а також щодо необхідних заходів, які треба прийняти, включаючи незалежне міжнародне медичне обстеження, і якщо потрібно, лікування, в тому числі за межами установи, де вона зараз перебуває”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ПАРЄ планує схвалити резолюцію про виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи. Зараз завершується підготовка поправок до проекту резолюції.