'Ганьба та зрада': сенатори жорстко розкритикували угоду Трампа з Путіним

Сенатори радять Трампу припинити війну з Іраном, а не "укладати угоду з убивцею".

У п’ятницю впливові сенатори-республіканці приєдналися до демократів і обрушили на президента США Дональда Трампа шквал критики, засудивши його за рішення скасувати санкції щодо російського дизельного палива. Про це пише The Guardian.

"Трамп розв’язав безглузду й незаконну війну з Іраном, через що зросли ціни на дизельне паливо. Тепер він хоче фінансувати незаконну війну Путіна проти України, закуповуючи у нього дизель. Один стратегічний провал за іншим", – написав сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Холлен.

Його підтримав конгресмен-республіканець від штату Небраска Дон Бекон, зазначивши, що рішення Трампа підтримати військову економіку Росії – аморальне.

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"70 % американців підтримують Україну. Підтримувати військову економіку Путіна – аморально, адже він використовує ці гроші для бомбардувань міст. Політика президента щодо Росії та України є провальною. Нам потрібна моральна визначеність, а не двозначність", – зазначив він.

Сенаторка-демократка від штату Массачусетс Елізабет Воррен назвала це рішення "ганьбою" і порадила Трампу замість цього припинити війну з Іраном.

"Ця заява – ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизельне паливо? Припинивши свою незаконну війну з Іраном. Натомість він збирається допомагати фінансувати військову машину Путіна", – написала вона.

Воррен разом із колегами-демократами – Джинн Шахін (Нью-Гемпшир) і Чаком Шумером (Нью-Йорк) – опублікувала заяву, в якій засудила угоду Трампа з Путіним.

"Заява президента Трампа про те, що США дозволять закупівлі російського дизельного палива на світовому ринку протягом шести місяців, – це повна зрада України, наших європейських союзників і національної безпеки Америки. Розв’язавши війну з Іраном, яка призвела до різкого зростання цін на бензин і дизельне паливо для кожного американця, президент тепер вдається до відчайдушних "угод" із диктатором-вбивцею, намагаючись виправити наслідки власних дій, – йдеться у заяві.

Конгресмен-республіканець від штату Техас Майкл Маккол висловив побоювання, що скасування санкцій щодо російської нафти не призведе до переговорів і закінчення війни, а лише профінансує військову машину Кремля, підбурюючи до подальшого насильства та руйнувань.

А сенатор-демократ від штату Род-Айленд Шелдон Вайтхаус підкреслив, що Путін "простягає Трампу руку допомоги, намагаючись врятувати його на проміжних виборах".

"Натомість американські долари надходять до Росії й витрачаються на вбивство ні в чому не винних українців. Зв’язок Трампа з Росією – очевидний", – зазначив він.

Угода Трампа з Путіним

За даними Axios, президент США Дональд Трамп вирішив укласти угоду щодо дизельного палива з Росією після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував шість вимог США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Також видання пише, що представники США на переговорах з українською делегацією пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання припинити удари по російських НПЗ.

При цьому американські чиновники зазначають, що ця угода не принесе особливої користі США і не знизить ціни на паливо. Водночас Путін не випадково провів розмову з Трампом під час переговорів між Україною та США в Маямі й фактично вже домігся бажаного.

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