'Ми це запам’ятаємо': Трамп влаштував скандал через Нобелівську премію миру

Трамп розкритикував Норвегію за це рішення.

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що не отримав Нобелівську премію миру за 2026 рік, і розкритикував Норвегію за це рішення.

Як пише The Guardian, на мітингу в штаті Нью-Трамп значну частину своєї промови присвятив обуренню та висловленню претензій до Нобелівського комітету.

"Сполучені Штати Америки в моїй особі – як вашого президента – мали отримати Нобелівську премію миру, але не отримали її. І це незмивна пляма на репутації Норвегії та тих людей, які ухвалили таке ганебне й принизливе рішення", – заявив Трамп.

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Він назвав представників комітету "ворогами цивілізації" і пригрозив, що "не забуде" це рішення.

"Нобелівська премія миру назавжди дискредитована купкою радикальних ідеологів, які виступають проти демократії і є, по суті, ворогами цивілізації. Ми не забудемо, Норвегіє, що ви не присудили нам цю премію", – заявив він.

Трамп також заявив, що він врегулював вісім воєн.

"Я постійно запобігаю війнам між Південною та Північною Кореєю, Японією та Північною Кореєю, Китаєм і Тайванем, а також конфліктам у низці інших "гарячих точок"… Путін говорив, що намагався врегулювати відносини між Азербайджаном і Вірменією протягом 10 років, але не зміг цього зробити. Я ж домігся цього за два дні", – заявив він.

При цьому він додав, що "ось-ось" врегулює ще дві війни: з Іраном та конфлікт між Росією й Україною.

"Крім того, я не дав Ірану отримати ядерну зброю й підірвати весь Близький Схід – а в кінцевому рахунку й території далеко за його межами, включаючи Європу та, можливо, США, – і я врятував більше життів, ніж будь-хто в історії", – заявив Трамп.

При цьому він обурився тим, що Нобелівську премію присудили "лібералу з ООН, про якого ніхто ніколи не чув".

"Нобелівську премію миру присудили людині, про яку я ніколи не чув. Ніхто про нього не чув. Це якась загадкова особистість", – заявив Трамп.

Нобелівська премія миру-2026

Цього року премію миру отримала Наванетхем Піллей із Південно-Африканської Республіки (ПАР). У 2003–2008 роках вона обіймала посаду судді Апеляційної палати МКС.

А всього через кілька годин після цього Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду.

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