Питання Тимошенко високо стоїть на порядку денному Ради Європи
Запевняє новообраний комісар з прав людини
Страсбург. 25 січня. УНІАН. Новообраний комісар Ради Європи з прав людини Нільс МУЙЖНЄКС заявляє, що питання справи проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО стоїть високо на порядку денному Ради Європи.
Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.
“Це питання високо стоїть на порядку денному Ради Європи”, - сказав він.
Разом з тим, Н.МУЙЖНЄКС відмовився говорити про будь-які деталі, зазначивши лише, що зможе це зробити після того, як розпочне виконувати свої повноваження 1 квітня цього року.
При цьому, Н.МУЙЖНЄКС зазначив, що перед коментуванням справи Ю.ТИМОШЕНКО він хотів би відвідати України, поспілкуватися з владою, представниками неурядових громадських організацій та правозахисниками, щоб мати більше інформації.
До 1 квітня комісаром ЄС з прав людини залишається Томас ХАМАРБЕРГ.