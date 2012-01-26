ПАРЄ закликає Україну негайно реформувати Конституцію

Страсбург. 26 січня.. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Україну до негайної реформи Конституції та врахування висновків Венеціанської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції “Функціонування демократичних інституцій в Україні”, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

За резолюцію проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.

“Асамблея підтверджує свою позицію щодо неможливості реалізації реформ, необхідних для виконання Україною своїх зобов’язань перед Радою Європи без реформування нинішньої Конституції. Тому вона закликає Президента та Верховну Раду негайно ініціювати всебічний процес конституційної реформи та не відкладати його до проведення нових парламентських виборів”, - написано в документі.

Асамблея привітала позитивну оцінку Венеціанською комісією пропозиції скликати Конституційну Асамблею, яка має стати основою для процесу конституційної реформи. При цьому, в документі міститься заклик до української влади повністю врахувати усі зауваження Венеціанської комісії щодо попередніх проектів конституційної реформи.

В документі міститься позитивна оцінка систематичного звернення української влади до Венеціанської комісії з проханням оцінити ті чи інші проекті законодавчих актів. Водночас, Асамблея зазначила, що в кількох випадках проекти законів, які були оцінені Венеціанською комісією, відкликалися, або в них не враховувалися рекомендації Венеціанської комісії під час схвалення парламентом України.

“Тому Асамблея закликає владу повністю брати до уваги висновки Венеціанської комісії при підготовці нових законів, включаючи (висновки – УНІАН) щодо попередніх проектів на ту саму тему”, - написано в резолюції.

В документі також висловлюється сподівання, що позитивні висновки Венеціанської комісії щодо проектів законів, підготовлених Президентським комітетом за посилення демократії щодо адвокатури, свободу зібрань та конституційну асамблею, будуть враховані Верховною Радою України при схваленні цих законопроектів.