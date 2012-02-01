Human Rights Watch: ситуація в Україні для журналістів погіршилася

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає погіршення ситуації в Україні для журналістів та правозахисників.

Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини в світі 2012 року, оприлюдненої організацією.

“Незважаючи на законодавчі реформи, в 2011 році відбувалось погіршення ситуації для журналістів та ЗМІ, громадянські активісти стикалися з погрозами з боку влади, як видається – у зв’язку з їхньою діяльністю”, - зазначається в доповіді.

Організація відзначає, що напади на журналістів хоча й не мають масового характеру, однак часто залишаються безкарними. Так, у доповідях наводяться приклади журналіста Анатолія ШАРІЯ, якому 13 липня 2011 року невідомі прострелили лобове скло автомобіля, редактора газети “Новости Донбасса” Олексія МАЦУКИ, вхідні двері до квартири якого невідомі завалили мішками з цементом, встановили поруч похоронний вінок і підпалили двері.

Крім того, організація зазначає, що так і не було розкрито справу про зникнення у серпні 2010 року головного редактора “Нового стиля” Василя КЛІМЕНТ’ЄВА, а слухання у справі про вбивство Георгія Гонгадзе проводилися у закритому режимі.

В доповіді також наводиться приклад харківської телекомпанії АТН, сигнал якої без пояснення причин був заборонений для передачі, а у вересні були відключені від трансляції ще два харківських телеканали – “Фора” та А/ТВК, - які транслювали новини АТН. Крім того, як зазначає Human Rights Watch, у серпні 2011 року в результаті непрозорого конкурсу, залишилися без частот кілька регіональних телеканалів, в тому числі, “9-й канал”, “Чорноморське ТБ” та “3-а студія”.

Міжнародна правозахисна організація також нагадує ситуацію навколо координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра ГРОЙСМАНА, якому ще в 2010 році було висунуто обвинувачення у розповсюдженні порнографії, і який на час підготовки доповіді продовжував перебувати під підпискою про невиїзд.

Як зазначає Human Rights Watch, лише завдяки міжнародному тиску вдалося не допустити безпідставного примусового психіатричного обстеження правозахисника Андрія БОНДАРЕНКА у грудні 2010 року.