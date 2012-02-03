В Італії затримано 12 підозрюваних у незаконній торгівлі авто з Білоруссю

12:05, 03 лютого 2012
Новини ЄС
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Кажуть, що загалом встигли продати 53 авто класу люкс

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. В Італії затримано 12 підозрюваних у незаконному трафіку автомобілів класу люкс з Італії до Литви та Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Євроюсту.

Згідно з повідомленням, арешти були проведені 19 січня поліцією італійських міст Пальма нова та Трієст в провінції Удіне.

В ході арештів було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, реєстраційні документи та чекові книжки, що належали підозрюваним.

Загалом, за даними розслідування, групою було незаконно продано 53 автомобілі класу люкс на суму в 2,65 млн. євро.

Протягом розслідування, яке тривало 14 місяців, було вилучено 19 автомобілів на шляху між Італією та Литвою. Ще одна машина, готова до експорту, була вилучена під час проведення арештів.

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