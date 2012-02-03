Німецькі банки готові долучитися до газового консорціуму

Мюнхен. 3 лютого. УНІАН. Німецькі банки виявили бажання брати участь у проектах, пов’язаних зі створенням консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив на прес-конференції, розповідаючи про свою зустріч з представниками німецького бізнесу у Мюнхені.

За його словами, німецькі банкіри виявили бажання взяти участь у процесі створення газотранспортного консорціуму.

«Мова йде про те, що банки, можливо, будуть посередниками між газовими компаніями», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Україна в переговорах із Росією наполягає на створенні тристороннього (Україна, Росія, ЄС) консорціуму з модернізації й управління ГТС. Росія поки не підтримує такий варіант, наполягаючи на двосторонньому (Україна, РФ).

В ЄС також підтримують ідею тристороннього консорціуму й очікують згоди на це з боку Росії.