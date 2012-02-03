Україна завершить перший етап Плану дій з лібералзації віз з ЄС до квітня?

Київ. 3 лютого. УНІАН. За півтора-два місяці Україна завершить виконання першого етапу Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з представниками німецьких бізнес-кіл.

«Ми пройшли величезний шлях у питаннях безвізового режиму», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, за півтора-два місяці буде завершений перший етап виконання відповідної дорожньої карти, після чого Україна буде готова приступати до другого етапу.

«Ми також пройдемо цей етап рішуче», - сказав Президент України.

Глава держави подякував Східному комітету німецької економіки за ініціативу, яку він постійно проявляє у відносинах з Україною. Він зокрема високо оцінив заяву Комітету від 12 жовтня 2011 року із закликом до ЄС укласти Угоду про асоціацію з Україною.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на останньому саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС.