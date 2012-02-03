Бельгію засипало снігом

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Після двох днів морозів в Бельгії, які сягали мінус 10 градусів за Цельсієм, сьогодні країну засипало снігом.

Снігові опади розпочалися після обіду.

Як повідомляють синоптики за годину в столиці Бельгії Брюсселі випав сніговий покров в 3 сантиметри.

Загалом, очікується, що сніговий покров на Заході в центрі країни може сягнути 5 сантиметрів, а на Сході – від 1 до 3 сантиметрів.

В результаті випадіння снігу в країні вже зареєстровано 1000 кілометрів пробок на автошляхах, особливо у Фландрії.

При цьому на шосе та на з’їздах з них спостерігається ожеледь.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що окружна дорога Брюсселя повністю заблокована. Спостерігаються проблеми і на залізниці.

Поліція країни рекомендує знижувати швидкість при поїздках автомобілем.

Аеропорт Брюсселя також заявив про можливість затримок авіарейсів.