Бельгію засипало снігом
Понад 1000 км. пробок на автошляхах
Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Після двох днів морозів в Бельгії, які сягали мінус 10 градусів за Цельсієм, сьогодні країну засипало снігом.
Снігові опади розпочалися після обіду.
Як повідомляють синоптики за годину в столиці Бельгії Брюсселі випав сніговий покров в 3 сантиметри.
Загалом, очікується, що сніговий покров на Заході в центрі країни може сягнути 5 сантиметрів, а на Сході – від 1 до 3 сантиметрів.
В результаті випадіння снігу в країні вже зареєстровано 1000 кілометрів пробок на автошляхах, особливо у Фландрії.
При цьому на шосе та на з’їздах з них спостерігається ожеледь.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що окружна дорога Брюсселя повністю заблокована. Спостерігаються проблеми і на залізниці.
Поліція країни рекомендує знижувати швидкість при поїздках автомобілем.
Аеропорт Брюсселя також заявив про можливість затримок авіарейсів.
|Сніг в Брюсселі. 3 лютого 2012 року.