Австрійська OMV: ”Газпром” попередив про скорочення поставок газу через морози

Варшава. 3 лютого. УНІАН. Австрійська компанія OMV Group заявляє, що російський “Газпром” на третину скоротив поставки газу в Австрії, завчасно попередивши про таке скорочення.

Про це йдеться в оприлюдненому прес-релізі австрійської компанії.

"Сувора зима в Росії з температурами до мінус 35 градусів призвела до обмежень газових постачань з Російської Федерації... Зараз, постачання газу через станцію Baumgarten на півдні Австрії знизилися на 30%", - зазначила прес-служба компанії.

У повідомлені також зазначається, що "Газпром-Експорт" попередив OMV Group та її доньку EconGas про плановані скорочення газу.

Разом з тим, прес-служба не уточнила, коли саме було надіслано повідомлення, і на який термін передбачено скорочення постачання газу.

Водночас, прес-служба зазначила, що недопостачання газу компенсуються за рахунок більшого відбору газу з газових сховищ, в яких накопичено 2,4 млрд. кубометрів газу.

Компанія також зауважила, що 8 Австрія щорічно споживає близько 9 мільярдів кубометрів газу, 47% з яких країна купує в Росії, а 38% - у Норвегії та інших країнах.

Решта 15% потреби країна покриває за рахунок власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого генеральний директор ТОВ “Газпром експорт” Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що “Газпром” максимально збільшив постачання газу в Європу і, водночас, зазначив, що Україна здійснює відбір російського газу на рівні значно більшому, ніж її контрактні зобов’язання. “Нафтогаз України”, в свою чергу, вже спростував такі обвинувачення.