ЄС розпочинає переговори про ЗВТ з Вірменією

Брюссель. 20 лютого. УНІАН. ЄС розпочинає переговори про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі з Вірменією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Відкриття переговорів про вільну торгівлю є поворотним пунктом в наших торговельних відносинах з Вірменією. Ми вступаємо в нову фазу, яка виведе наші економічні зв’язки на новий рівень глибини та амбіцій”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ.

“Це ще один знак посилення наших політичних та економічних зв’язків”, - зазначив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ.

У прес-службі Єврокомісії уточнили, що угода про вільну торгівлю стане частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони ведуть з липня 2010 року.

Комітет торговельної політики Ради ЄС 17 лютого цього року дозволив Єврокомісії розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі з Вірменією, після того, як Єреван виконав низку умов, висунутих ЄС у червні 2009 року, зокрема, щодо реформування регуляторної політики в сфері торгівлі.

Зараз сторони розпочали підготовку до першого раунду переговорів, дата якого поки не оголошена.