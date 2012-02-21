В Брюсселі не дуже добре сприйняли рокіровку Клюєва?

Київ. 21 лютого. УНІАН. У Європі вважають, що звільнення Андрія КЛЮЄВА з посади першого віце-прем’єра і призначення його секретарем РНБО негативно вплине на процес переговорів щодо євроінтеграції України.

Таку думку в інтерв’ю газеті “День” висловив голова делегації Європейського парламенту у Комітеті парламентської співпраці “ЄС-Україна” Павел КОВАЛЬ.

На питання, як у Євросоюзі розцінюють останні перестановки в уряді України, зокрема, призначення А.КЛЮЄВА секретарем РНБО, П.КОВАЛЬ відповів: “Я думаю, що це елемент концентрації влади, що, зазвичай, відбувається в різних країнах у передвиборний період. Певна річ, треба відкрито сказати, що в Брюсселі не дуже добре сприйняли те, що КЛЮЄВ перейшов з посади першого віце-прем’єра до РНБО. Адже він був одним з не дуже багатьох, можливо, єдиною особою, що була й дуже успішним парламентарієм, і впливовим політиком в Україні. Це було дуже важливо. Як ми бачили, процес переговорів був у руках людини, яка має вплив на політику й зуміла успішно завершити переговори з Євросоюзом про зону вільної торгівлі й Угоду про асоціацію”.

“Пан КЛЮЄВ завжди очолював виборчий штаб Партії регіонів. Я розумію, що з посади першого віце-прем’єра, який займається питаннями євроінтеграції, цю роботу здійснювати гірше, ніж з посади в канцелярії Президента. Не мені це оцінювати. Але я можу сказати прямо про те, як це було сприйнято в Брюсселі. Там вважають, що це рішення не допомагатиме процесу переговорів. Звісно, чиновники Євросоюзу, Єврокомісії та Європейської Ради не можуть цього відкрито сказати. Але я як євродепутат можу сказати – це було несподівано”, – додав П.КОВАЛЬ.