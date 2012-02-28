Тарасюк радить владі змінити політику, якщо та хоче в ЄС

Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Голова Комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України Борис ТАРАСЮК вважає, що нинішня українська влада має змінити свою політику всередині країни, якщо вона щире прагне наближення до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Якщо українська влада відверта намірі продовжувати євроінтеграційну політику, тоді вона має абсолютно змінити свою політику на практиці всередині країни”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він наголосив, що до 2010 року відносини між Україною та ЄС переважно залежали від Євроейського Союзу, однак після 2010 року і до сьогодні відносини між Україною та ЄС залежать переважно від Києва.

Б.ТАРАСЮК, підкресливши, що виступає на конференції як представник опозиції, зазначив, що йому дуже шкода, що Україна останнім часом перебуває під постійною критикою ЄС та його інституцій, а також Ради Європи.

При цьому він висловив сподівання щодо того, що висловлені на конференції представниками влади – секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм КЛЮЄВИМ та першим віце-прем’єр-міністром Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ – щирі обіцянки змін в Україні будуть дійсно серйозно сприйняті самою владою, що повинно відобразитися на її внутрішній політиці в цілому і на підготовці та проведені вільних та чесних парламентських виборів у жовтні цього року.